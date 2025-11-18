CheckDot מחיר היום

מחיר CheckDot (CDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.04223627, עם שינוי של 6.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CDT ל USD הוא $ 0.04223627 לכל CDT.

CheckDot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 312,244, עם היצע במחזור של 7.39M CDT. ב‑24 השעות האחרונות, CDT סחר בין $ 0.04060789 (נמוך) ל $ 0.04586855 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00930431.

ביצועים לטווח קצר, CDT נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו -21.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CheckDot (CDT) מידע שוק

שווי שוק $ 312.24K$ 312.24K $ 312.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 422.49K$ 422.49K $ 422.49K אספקת מחזור 7.39M 7.39M 7.39M אספקה כוללת 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

