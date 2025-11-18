Chasm מחיר היום

מחיר Chasm (CAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00962013, עם שינוי של 5.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAI ל USD הוא $ 0.00962013 לכל CAI.

Chasm כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 962,013, עם היצע במחזור של 100.00M CAI. ב‑24 השעות האחרונות, CAI סחר בין $ 0.00824131 (נמוך) ל $ 0.0103016 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.252283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00824131.

ביצועים לטווח קצר, CAI נע ב +14.78% בשעה האחרונה ו -3.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chasm (CAI) מידע שוק

