Charles (KING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00016544 $ 0.00016544 $ 0.00016544 24 שעות נמוך $ 0.00021384 $ 0.00021384 $ 0.00021384 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00016544$ 0.00016544 $ 0.00016544 גבוה 24 שעות $ 0.00021384$ 0.00021384 $ 0.00021384 שיא כל הזמנים $ 0.01710433$ 0.01710433 $ 0.01710433 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00016533$ 0.00016533 $ 0.00016533 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.05% שינוי מחיר (1D) -18.00% שינוי מחיר (7D) -10.36% שינוי מחיר (7D) -10.36%

Charles (KING) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0001686. במהלך 24 השעות האחרונות, KING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00016544 לבין שיא של $ 0.00021384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01710433, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016533.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KING השתנה ב +1.05% במהלך השעה האחרונה, -18.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Charles (KING) מידע שוק

שווי שוק $ 168.22K$ 168.22K $ 168.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 168.22K$ 168.22K $ 168.22K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,993,694.25 999,993,694.25 999,993,694.25

שווי השוק הנוכחי של Charles הוא $ 168.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KING הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993694.25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.22K.