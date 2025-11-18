Charged Particles מחיר היום

מחיר Charged Particles (IONX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00114733, עם שינוי של 8.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IONX ל USD הוא $ 0.00114733 לכל IONX.

Charged Particles כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,958, עם היצע במחזור של 79.88M IONX. ב‑24 השעות האחרונות, IONX סחר בין $ 0.00104272 (נמוך) ל $ 0.00120055 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.75, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IONX נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +6.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Charged Particles (IONX) מידע שוק

שווי שוק $ 91.96K$ 91.96K $ 91.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 115.12K$ 115.12K $ 115.12K אספקת מחזור 79.88M 79.88M 79.88M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Charged Particles הוא $ 91.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IONX הוא 79.88M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.12K.