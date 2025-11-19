Charged Particles (IONX) תחזית מחיר (USD)

קבל Charged Particles תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה IONX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Charged Particles % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Charged Particles תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Charged Particles (IONX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Charged Particles ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001075 בשנת 2025. Charged Particles (IONX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Charged Particles ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001128 בשנת 2026. Charged Particles (IONX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IONX הוא $ 0.001185 עם 10.25% שיעור צמיחה. Charged Particles (IONX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IONX הוא $ 0.001244 עם 15.76% שיעור צמיחה. Charged Particles (IONX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IONX הוא $ 0.001306 עם 21.55% שיעור צמיחה. Charged Particles (IONX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IONX הוא $ 0.001372 עם 27.63% שיעור צמיחה. Charged Particles (IONX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Charged Particles עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002234. Charged Particles (IONX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Charged Particles עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003640. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001075 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001079 0.41% Charged Particles (IONX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורIONXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001075 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Charged Particles (IONX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIONX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001075 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Charged Particles (IONX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIONX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001076 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Charged Particles (IONX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIONX הוא $0.001079 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Charged Particles מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 86.12K$ 86.12K $ 86.12K אספקת מחזור 79.88M 79.88M 79.88M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר IONX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, IONX יש כמות במעגל של 79.88M ושווי שוק כולל של $ 86.12K. צפה IONX במחיר חי

Charged Particles מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בCharged Particlesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלCharged Particles הוא 0.001075USD. היצע במחזור של Charged Particles(IONX) הוא 79.88M IONX , מה שמעניק לו שווי שוק של $86,119 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -8.27% $ 0 $ 0.001200 $ 0.001031

7 ימים 0.93% $ 0.000009 $ 0.001197 $ 0.001036

30 ימים 3.40% $ 0.000036 $ 0.001197 $ 0.001036 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Charged Particles הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -8.27% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Charged Particles נסחר בשיא של $0.001197 ושפל של $0.001036 . נרשם שינוי במחיר של 0.93% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIONX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Charged Particles חווה 3.40% שינוי, המשקף בערך $0.000036 לערכו. זה מצביע על כך ש IONX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Charged Particles (IONX) מודול חיזוי מחיר עובד? Charged Particles מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של IONXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךCharged Particles לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IONX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Charged Particles. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIONX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIONX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Charged Particles.

מדוע IONX חיזוי מחירים חשוב?

IONX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם IONX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, IONX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של IONX בחודש הבא? על פי Charged Particles (IONX) כלי תחזית המחירים, המחיר IONX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 IONX בשנת 2026? המחיר של 1 Charged Particles (IONX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IONX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של IONX בשנת 2027? Charged Particles (IONX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IONX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של IONX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Charged Particles (IONX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של IONX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Charged Particles (IONX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 IONX בשנת 2030? המחיר של 1 Charged Particles (IONX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IONX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי IONX תחזית המחיר בשנת 2040? Charged Particles (IONX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IONX עד שנת 2040.