Chaos (CHAOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -9.86% שינוי מחיר (7D) -20.71%

Chaos (CHAOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAOS השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -9.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chaos (CHAOS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 42.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Chaos הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.19K. ההיצע במחזור של CHAOS הוא 0.00, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.