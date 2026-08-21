Changex מחיר היום

מחיר Changex (CHANGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHANGE ל USD הוא $ 0 לכל CHANGE.

Changex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,874, עם היצע במחזור של 202.43M CHANGE. ב‑24 השעות האחרונות, CHANGE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.123067, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHANGE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 298.53.

Changex (CHANGE) מידע שוק

שווי שוק $ 80.87K$ 80.87K $ 80.87K נפח (24 שעות) $ 298.53$ 298.53 $ 298.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.79K$ 169.79K $ 169.79K אספקת מחזור 202.43M 202.43M 202.43M אספקה כוללת 425,000,000.0 425,000,000.0 425,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Changex הוא $ 80.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 298.53. ההיצע במחזור של CHANGE הוא 202.43M, עם היצע כולל של 425000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.79K.