Chadette (CHADETTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00231112 $ 0.00231112 $ 0.00231112 24 שעות נמוך $ 0.00271299 $ 0.00271299 $ 0.00271299 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00231112$ 0.00231112 $ 0.00231112 גבוה 24 שעות $ 0.00271299$ 0.00271299 $ 0.00271299 שיא כל הזמנים $ 0.00711748$ 0.00711748 $ 0.00711748 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -9.58% שינוי מחיר (7D) -7.68% שינוי מחיר (7D) -7.68%

Chadette (CHADETTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00231382. במהלך 24 השעות האחרונות, CHADETTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00231112 לבין שיא של $ 0.00271299, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADETTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00711748, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHADETTE השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chadette (CHADETTE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M אספקת מחזור 991.79M 991.79M 991.79M אספקה כוללת 991,792,360.1268634 991,792,360.1268634 991,792,360.1268634

שווי השוק הנוכחי של Chadette הוא $ 2.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHADETTE הוא 991.79M, עם היצע כולל של 991792360.1268634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.30M.