עוד על CHADCAT

CHADCAT מידע על מחיר

CHADCAT מסמך לבן

CHADCAT אתר רשמי

CHADCAT טוקניומיקה

CHADCAT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CHAD CAT סֵמֶל

CHAD CAT מחיר (CHADCAT)

לא רשום

1 CHADCAT ל USDמחיר חי:

--
----
-7.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CHAD CAT (CHADCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:04:05 (UTC+8)

CHAD CAT (CHADCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00829921
$ 0.00829921$ 0.00829921

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-7.54%

-1.75%

-1.75%

CHAD CAT (CHADCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHADCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00829921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHADCAT השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHAD CAT (CHADCAT) מידע שוק

$ 40.21K
$ 40.21K$ 40.21K

--
----

$ 50.26K
$ 50.26K$ 50.26K

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CHAD CAT הוא $ 40.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHADCAT הוא 800.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.26K.

CHAD CAT (CHADCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CHAD CATל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHAD CAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHAD CAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CHAD CATל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.54%
30 ימים$ 0+0.43%
60 ימים$ 0+27.71%
90 ימים$ 0--

מה זהCHAD CAT (CHADCAT)

Chad Cat is a Solana-based project combining meme culture with cryptocurrency. Its purpose is to create a fun and profitable ecosystem

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CHAD CAT (CHADCAT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CHAD CATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CHAD CAT (CHADCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CHAD CAT (CHADCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CHAD CAT.

בדוק את CHAD CAT תחזית המחיר עכשיו‏!

CHADCAT למטבעות מקומיים

CHAD CAT (CHADCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CHAD CAT (CHADCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHADCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CHAD CAT (CHADCAT)

כמה שווה CHAD CAT (CHADCAT) היום?
החי CHADCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHADCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של CHADCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CHAD CAT?
שווי השוק של CHADCAT הוא $ 40.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHADCAT?
ההיצע במחזור של CHADCAT הוא 800.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHADCAT?
‏‏CHADCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00829921 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHADCAT?
CHADCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHADCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHADCAT הוא -- USD.
האם CHADCAT יעלה השנה?
CHADCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHADCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:04:05 (UTC+8)

CHAD CAT (CHADCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.