Cel AI מחיר היום

מחיר Cel AI (SN127) בזמן אמת היום הוא $ 3.26, עם שינוי של 4.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN127 ל USD הוא $ 3.26 לכל SN127.

Cel AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,557,636, עם היצע במחזור של 1.40M SN127. ב‑24 השעות האחרונות, SN127 סחר בין $ 2.99 (נמוך) ל $ 3.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.385811.

ביצועים לטווח קצר, SN127 נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +10.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cel AI (SN127) מידע שוק

שווי שוק $ 4.56M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.56M אספקת מחזור 1.40M אספקה כוללת 1,396,687.450624619

