Cedar סֵמֶל

Cedar מחיר (CDR)

לא רשום

1 CDR ל USDמחיר חי:

$0.00802831
-5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Cedar (CDR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:04:21 (UTC+8)

Cedar (CDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00800601
24 שעות נמוך
$ 0.00950873
גבוה 24 שעות

$ 0.00800601
$ 0.00950873
$ 0.01982456
$ 0.00661447
-2.54%

-5.84%

-6.22%

-6.22%

Cedar (CDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00802831. במהלך 24 השעות האחרונות, CDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00800601 לבין שיא של $ 0.00950873, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01982456, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00661447.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDR השתנה ב -2.54% במהלך השעה האחרונה, -5.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cedar (CDR) מידע שוק

$ 6.70M
--
$ 6.70M
829.39M
829,394,464.3709673
שווי השוק הנוכחי של Cedar הוא $ 6.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDR הוא 829.39M, עם היצע כולל של 829394464.3709673. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.70M.

Cedar (CDR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cedarל USDהיה $ -0.000498203963070821.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCedar ל USDהיה . $ -0.0032572916.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCedar ל USDהיה $ -0.0045947374.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cedarל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000498203963070821-5.84%
30 ימים$ -0.0032572916-40.57%
60 ימים$ -0.0045947374-57.23%
90 ימים$ 0--

מה זהCedar (CDR)

Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cedar (CDR) משאב

האתר הרשמי

Cedarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cedar (CDR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cedar (CDR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cedar.

בדוק את Cedar תחזית המחיר עכשיו‏!

CDR למטבעות מקומיים

Cedar (CDR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cedar (CDR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CDR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cedar (CDR)

כמה שווה Cedar (CDR) היום?
החי CDRהמחיר ב USD הוא 0.00802831 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CDR ל USD?
המחיר הנוכחי של CDR ל USD הוא $ 0.00802831. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cedar?
שווי השוק של CDR הוא $ 6.70M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CDR?
ההיצע במחזור של CDR הוא 829.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CDR?
‏‏CDR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01982456 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CDR?
CDR ‏‏רשם מחירATL של 0.00661447 USD.
מהו נפח המסחר של CDR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CDR הוא -- USD.
האם CDR יעלה השנה?
CDR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CDR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:04:21 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.