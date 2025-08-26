Cedar (CDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00800601 $ 0.00800601 $ 0.00800601 24 שעות נמוך $ 0.00950873 $ 0.00950873 $ 0.00950873 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00800601$ 0.00800601 $ 0.00800601 גבוה 24 שעות $ 0.00950873$ 0.00950873 $ 0.00950873 שיא כל הזמנים $ 0.01982456$ 0.01982456 $ 0.01982456 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00661447$ 0.00661447 $ 0.00661447 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.54% שינוי מחיר (1D) -5.84% שינוי מחיר (7D) -6.22% שינוי מחיר (7D) -6.22%

Cedar (CDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00802831. במהלך 24 השעות האחרונות, CDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00800601 לבין שיא של $ 0.00950873, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01982456, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00661447.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDR השתנה ב -2.54% במהלך השעה האחרונה, -5.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cedar (CDR) מידע שוק

שווי שוק $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M אספקת מחזור 829.39M 829.39M 829.39M אספקה כוללת 829,394,464.3709673 829,394,464.3709673 829,394,464.3709673

שווי השוק הנוכחי של Cedar הוא $ 6.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDR הוא 829.39M, עם היצע כולל של 829394464.3709673. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.70M.