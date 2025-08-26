עוד על CCTV

CCTV מחיר (CCTV)

1 CCTV ל USDמחיר חי:

-18.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
CCTV (CCTV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:03:01 (UTC+8)

CCTV (CCTV) מידע על מחיר (USD)

CCTV (CCTV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CCTV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CCTVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00346159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CCTV השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, -18.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של CCTV הוא $ 33.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CCTV הוא 979.90M, עם היצע כולל של 979904128.558304. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.03K.

CCTV (CCTV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CCTVל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCCTV ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCCTV ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CCTVל USDהיה $ 0.

מה זהCCTV (CCTV)

The official skibidi youtube series originated from a short video without any thought behind it (we never know for sure) and no lore, now the series on youtube has billions of views, and the main channel has 50 million subscribers under 300 videos. "Cameraman/CCTV" is the most seen race in the official youtube series, in the series, they are at war with the "skibidi toilet" race until they ally against a common enemy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

האתר הרשמי

CCTVתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CCTV (CCTV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CCTV (CCTV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CCTV.

בדוק את CCTV תחזית המחיר עכשיו‏!

CCTV למטבעות מקומיים

CCTV (CCTV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CCTV (CCTV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CCTV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CCTV (CCTV)

כמה שווה CCTV (CCTV) היום?
החי CCTVהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CCTV ל USD?
המחיר הנוכחי של CCTV ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CCTV?
שווי השוק של CCTV הוא $ 33.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CCTV?
ההיצע במחזור של CCTV הוא 979.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CCTV?
‏‏CCTV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00346159 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CCTV?
CCTV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CCTV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CCTV הוא -- USD.
האם CCTV יעלה השנה?
CCTV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CCTV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:03:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.