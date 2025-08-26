Catvax (CATVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00337425 $ 0.00337425 $ 0.00337425 24 שעות נמוך $ 0.00382194 $ 0.00382194 $ 0.00382194 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00337425$ 0.00337425 $ 0.00337425 גבוה 24 שעות $ 0.00382194$ 0.00382194 $ 0.00382194 שיא כל הזמנים $ 0.097725$ 0.097725 $ 0.097725 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -10.21% שינוי מחיר (7D) -22.53% שינוי מחיר (7D) -22.53%

Catvax (CATVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0034317. במהלך 24 השעות האחרונות, CATVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00337425 לבין שיא של $ 0.00382194, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.097725, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATVAX השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -10.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catvax (CATVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 288.04K$ 288.04K $ 288.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 288.04K$ 288.04K $ 288.04K אספקת מחזור 83.94M 83.94M 83.94M אספקה כוללת 83,936,072.0 83,936,072.0 83,936,072.0

שווי השוק הנוכחי של Catvax הוא $ 288.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATVAX הוא 83.94M, עם היצע כולל של 83936072.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 288.04K.