Catex (CATX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00670046 $ 0.00670046 $ 0.00670046 24 שעות נמוך $ 0.00811081 $ 0.00811081 $ 0.00811081 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00670046$ 0.00670046 $ 0.00670046 גבוה 24 שעות $ 0.00811081$ 0.00811081 $ 0.00811081 שיא כל הזמנים $ 0.03473115$ 0.03473115 $ 0.03473115 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00670046$ 0.00670046 $ 0.00670046 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.31% שינוי מחיר (1D) -11.60% שינוי מחיר (7D) -30.28% שינוי מחיר (7D) -30.28%

Catex (CATX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00696409. במהלך 24 השעות האחרונות, CATX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00670046 לבין שיא של $ 0.00811081, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03473115, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00670046.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATX השתנה ב +2.31% במהלך השעה האחרונה, -11.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catex (CATX) מידע שוק

שווי שוק $ 87.74K$ 87.74K $ 87.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 900.71K$ 900.71K $ 900.71K אספקת מחזור 12.59M 12.59M 12.59M אספקה כוללת 129,259,925.2995 129,259,925.2995 129,259,925.2995

שווי השוק הנוכחי של Catex הוא $ 87.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATX הוא 12.59M, עם היצע כולל של 129259925.2995. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 900.71K.