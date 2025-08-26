CATERPILLAR מחיר (CPL)
CATERPILLAR (CPL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPL השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -3.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CATERPILLAR הוא $ 38.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPL הוא 36.85T, עם היצע כולל של 36848665280005.414. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.41K.
במהלך היום, השינוי במחיר של CATERPILLARל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCATERPILLAR ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCATERPILLAR ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CATERPILLARל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.68%
|30 ימים
|$ 0
|-13.82%
|60 ימים
|$ 0
|+7.01%
|90 ימים
|$ 0
|--
In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
