CATBAT (CATBAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00323215$ 0.00323215 $ 0.00323215 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.80% שינוי מחיר (1D) -16.66% שינוי מחיר (7D) -20.77% שינוי מחיר (7D) -20.77%

CATBAT (CATBAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATBAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATBATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00323215, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATBAT השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -16.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CATBAT (CATBAT) מידע שוק

שווי שוק $ 297.72K$ 297.72K $ 297.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.18K$ 301.18K $ 301.18K אספקת מחזור 916.05M 916.05M 916.05M אספקה כוללת 926,701,167.1564882 926,701,167.1564882 926,701,167.1564882

שווי השוק הנוכחי של CATBAT הוא $ 297.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATBAT הוא 916.05M, עם היצע כולל של 926701167.1564882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.18K.