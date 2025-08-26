Carlo (CARLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02020769$ 0.02020769 $ 0.02020769 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.29% שינוי מחיר (1D) -6.32% שינוי מחיר (7D) -6.46% שינוי מחיר (7D) -6.46%

Carlo (CARLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CARLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CARLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02020769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CARLO השתנה ב +2.29% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carlo (CARLO) מידע שוק

שווי שוק $ 911.00K$ 911.00K $ 911.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 911.00K$ 911.00K $ 911.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Carlo הוא $ 911.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CARLO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 911.00K.