Cardio מחיר היום

מחיר Cardio (CARDIO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CARDIO ל USD הוא $ 0 לכל CARDIO.

Cardio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,820, עם היצע במחזור של 887.14M CARDIO. ב‑24 השעות האחרונות, CARDIO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CARDIO נע ב +1.72% בשעה האחרונה ו +56.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cardio (CARDIO) מידע שוק

שווי שוק $ 76.82K$ 76.82K $ 76.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.83K$ 76.83K $ 76.83K אספקת מחזור 887.14M 887.14M 887.14M אספקה כוללת 887,252,505.0352666 887,252,505.0352666 887,252,505.0352666

שווי השוק הנוכחי של Cardio הוא $ 76.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CARDIO הוא 887.14M, עם היצע כולל של 887252505.0352666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.83K.