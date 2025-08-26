Cardence ($CRDN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00195871 $ 0.00195871 $ 0.00195871 24 שעות נמוך $ 0.00199648 $ 0.00199648 $ 0.00199648 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00195871$ 0.00195871 $ 0.00195871 גבוה 24 שעות $ 0.00199648$ 0.00199648 $ 0.00199648 שיא כל הזמנים $ 0.396125$ 0.396125 $ 0.396125 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.21% שינוי מחיר (7D) +1.05% שינוי מחיר (7D) +1.05%

Cardence ($CRDN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00198883. במהלך 24 השעות האחרונות, $CRDN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00195871 לבין שיא של $ 0.00199648, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CRDNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.396125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CRDN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cardence ($CRDN) מידע שוק

שווי שוק $ 58.50K$ 58.50K $ 58.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.44K$ 99.44K $ 99.44K אספקת מחזור 29.41M 29.41M 29.41M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cardence הוא $ 58.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CRDN הוא 29.41M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.44K.