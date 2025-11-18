Capybara מחיר היום

מחיר Capybara (CAPY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAPY ל USD הוא -- לכל CAPY.

Capybara כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 261,232, עם היצע במחזור של 999.93B CAPY. ב‑24 השעות האחרונות, CAPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CAPY נע ב +1.74% בשעה האחרונה ו -32.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Capybara (CAPY) מידע שוק

שווי שוק $ 261.23K$ 261.23K $ 261.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 261.23K$ 261.23K $ 261.23K אספקת מחזור 999.93B 999.93B 999.93B אספקה כוללת 999,933,791,139.2328 999,933,791,139.2328 999,933,791,139.2328

שווי השוק הנוכחי של Capybara הוא $ 261.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAPY הוא 999.93B, עם היצע כולל של 999933791139.2328. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.23K.