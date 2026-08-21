CAMELL מחיר היום

מחיר CAMELL (CAMT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAMT ל USD הוא $ 0 לכל CAMT.

CAMELL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,889.64, עם היצע במחזור של 1.00B CAMT. ב‑24 השעות האחרונות, CAMT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00471643, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CAMT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CAMELL (CAMT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CAMELL הוא $ 10.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAMT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.89K.