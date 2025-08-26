עוד על CLXY

Calaxy

Calaxy מחיר (CLXY)

1 CLXY ל USD מחיר חי:

$0.00667078
$0.00667078$0.00667078
-4.60% 1D
Calaxy (CLXY) טבלת מחירים חיה
Calaxy (CLXY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00655219
$ 0.00655219$ 0.00655219
24 שעות נמוך
$ 0.00716192
$ 0.00716192$ 0.00716192
גבוה 24 שעות

$ 0.00655219
$ 0.00655219$ 0.00655219

$ 0.00716192
$ 0.00716192$ 0.00716192

$ 63,229,481
$ 63,229,481$ 63,229,481

$ 0.00567033
$ 0.00567033$ 0.00567033

+1.28%

-4.69%

-10.54%

-10.54%

Calaxy (CLXY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00667078. במהלך 24 השעות האחרונות, CLXY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00655219 לבין שיא של $ 0.00716192, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLXYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 63,229,481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00567033.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLXY השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -4.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Calaxy (CLXY) מידע שוק

$ 614.31K
$ 614.31K$ 614.31K

--
----

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

92.11M
92.11M 92.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Calaxy הוא $ 614.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLXY הוא 92.11M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.67M.

Calaxy (CLXY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Calaxyל USDהיה $ -0.000328597289447261.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCalaxy ל USDהיה . $ -0.0033832988.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCalaxy ל USDהיה $ -0.0008065926.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Calaxyל USDהיה $ -0.002293657061177295.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000328597289447261-4.69%
30 ימים$ -0.0033832988-50.71%
60 ימים$ -0.0008065926-12.09%
90 ימים$ -0.002293657061177295-25.58%

מה זהCalaxy (CLXY)

The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf

Calaxy (CLXY) משאב

האתר הרשמי

Calaxy תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Calaxy (CLXY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Calaxy (CLXY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Calaxy.

בדוק את Calaxy תחזית המחיר עכשיו‏!

CLXY למטבעות מקומיים

Calaxy (CLXY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Calaxy (CLXY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLXY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Calaxy (CLXY)

כמה שווה Calaxy (CLXY) היום?
החי CLXYהמחיר ב USD הוא 0.00667078 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLXY ל USD?
המחיר הנוכחי של CLXY ל USD הוא $ 0.00667078. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Calaxy?
שווי השוק של CLXY הוא $ 614.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLXY?
ההיצע במחזור של CLXY הוא 92.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLXY?
‏‏CLXY השיג מחיר שיא (ATH) של 63,229,481 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLXY?
CLXY ‏‏רשם מחירATL של 0.00567033 USD.
מהו נפח המסחר של CLXY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLXY הוא -- USD.
האם CLXY יעלה השנה?
CLXY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLXY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.