Calaxy (CLXY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00655219 $ 0.00655219 $ 0.00655219 24 שעות נמוך $ 0.00716192 $ 0.00716192 $ 0.00716192 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00655219$ 0.00655219 $ 0.00655219 גבוה 24 שעות $ 0.00716192$ 0.00716192 $ 0.00716192 שיא כל הזמנים $ 63,229,481$ 63,229,481 $ 63,229,481 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00567033$ 0.00567033 $ 0.00567033 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.28% שינוי מחיר (1D) -4.69% שינוי מחיר (7D) -10.54% שינוי מחיר (7D) -10.54%

Calaxy (CLXY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00667078. במהלך 24 השעות האחרונות, CLXY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00655219 לבין שיא של $ 0.00716192, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLXYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 63,229,481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00567033.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLXY השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -4.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Calaxy (CLXY) מידע שוק

שווי שוק $ 614.31K$ 614.31K $ 614.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M אספקת מחזור 92.11M 92.11M 92.11M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Calaxy הוא $ 614.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLXY הוא 92.11M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.67M.