Cakepie (CKP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.464078 $ 0.464078 $ 0.464078 24 שעות נמוך $ 0.494832 $ 0.494832 $ 0.494832 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.464078$ 0.464078 $ 0.464078 גבוה 24 שעות $ 0.494832$ 0.494832 $ 0.494832 שיא כל הזמנים $ 108.33$ 108.33 $ 108.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.335309$ 0.335309 $ 0.335309 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) +0.14% שינוי מחיר (7D) -5.37% שינוי מחיר (7D) -5.37%

Cakepie (CKP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.473801. במהלך 24 השעות האחרונות, CKP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.464078 לבין שיא של $ 0.494832, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CKPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 108.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.335309.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CKP השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cakepie (CKP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M אספקת מחזור 3.94M 3.94M 3.94M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cakepie הוא $ 1.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CKP הוא 3.94M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.74M.