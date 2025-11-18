Caesar מחיר היום

מחיר Caesar (CAESAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00880122, עם שינוי של 1.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAESAR ל USD הוא $ 0.00880122 לכל CAESAR.

Caesar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,799,608, עם היצע במחזור של 1000.00M CAESAR. ב‑24 השעות האחרונות, CAESAR סחר בין $ 0.00826138 (נמוך) ל $ 0.00918626 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02986281, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00704573.

ביצועים לטווח קצר, CAESAR נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו -11.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Caesar (CAESAR) מידע שוק

שווי שוק $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

שווי השוק הנוכחי של Caesar הוא $ 8.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAESAR הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999894.3282104. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.80M.