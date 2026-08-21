Cacheon מחיר היום

מחיר Cacheon (SN14) בזמן אמת היום הוא $ 2.16, עם שינוי של 6.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN14 ל USD הוא $ 2.16 לכל SN14.

Cacheon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,720,147, עם היצע במחזור של 4.51M SN14. ב‑24 השעות האחרונות, SN14 סחר בין $ 1.98 (נמוך) ל $ 2.15 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 45.73, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0161508.

ביצועים לטווח קצר, SN14 נע ב +1.99% בשעה האחרונה ו +3.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.47K.

Cacheon (SN14) מידע שוק

שווי שוק $ 9.72M$ 9.72M $ 9.72M נפח (24 שעות) $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.72M$ 9.72M $ 9.72M אספקת מחזור 4.51M 4.51M 4.51M אספקה כוללת 4,508,114.521784635 4,508,114.521784635 4,508,114.521784635

שווי השוק הנוכחי של Cacheon הוא $ 9.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.47K. ההיצע במחזור של SN14 הוא 4.51M, עם היצע כולל של 4508114.521784635. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.72M.