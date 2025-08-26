Bytecoin מחיר (BCN)
--
-9.99%
-2.04%
-2.04%
Bytecoin (BCN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.145166, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bytecoin הוא $ 3.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCN הוא 184.02B, עם היצע כולל של 184066828814.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bytecoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBytecoin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBytecoin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bytecoinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.99%
|30 ימים
|$ 0
|+2.72%
|60 ימים
|$ 0
|+4.57%
|90 ימים
|$ 0
|--
Bytecoin is the first cryptocurrency created with CryptoNote technology. Bytecoin allows users to make absolutely anonymous money transfers through the CryptoNote algorithm. CryptoNote uses CryptoNote ring signatures to provide anonymous transactions and allows you to sign a message on behalf of a group. The signature only proves the message was created by someone from the group, but all the possible signers are indistinguishable from each other. Even if outgoing transactions are untraceable, everyone may still be able to see the payments received and thus determine one's income. By using a variation of the Diffie-Hellman exchange protocol, a receiver has multiple unique one-time addresses derived from his single public key. After funds are sent to these addresses they can only be redeemed by the receiver; and it would be impossible to cross-link these payments. As a primarily peer-to-peer (p2p) payment system, Bytecoin has many of the same use-cases as Bitcoin. Created in 2012, Bytecoin is one of the earliest developed cryptocurrencies. Until recently, the team behind the coin has kept themselves anonymous. Now, though, they’ve opened up multiple communication channels, removed some layers of anonymity, and even built several local communities. Bitcoin’s PoW consensus algorithm heavily favors miners that use powerful GPU and ASIC machines over those trying to mine with CPUs. This causes the network to centralize around the more powerful miners. Bytecoin attempts to close the gap between these two classes of miners with a new algorithm, Egalitarian Proof-of-Work (PoW). Egalitarian PoW uses a version of skrypt, a proof of work function similar to the hashcash function used by Bitcoin. The difference between the two is that scrypt isn’t memory bound. Because of this, you can produce highly efficient CPU mining rigs. GPUs will always be about 10 times more effective, though. The Bytecoin project has been fairly fractured since its inception in July 2012. Previously, several isolated teams worked on the project without seemingly communicating with each other. This led to numerous forks and versions of the coin. In July 2017, the team decided to change their image and provide more transparency to the community. The team still remains pseudo-anonymous by only providing names and headshots on their webpage – no bios or social media links. But, it’s tough to expect more from a project that’s focused on privacy. The team has been busy at work refactoring their code and are planning to release a new public API on February 6, 2018. They’ll also be entering the Asian, Middle East, and African markets throughout 2018.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Bytecoin (BCN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bytecoin (BCN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bytecoin.
בדוק את Bytecoin תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Bytecoin (BCN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.