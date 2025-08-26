Bytecoin (BCN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.145166$ 0.145166 $ 0.145166 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -9.99% שינוי מחיר (7D) -2.04% שינוי מחיר (7D) -2.04%

Bytecoin (BCN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.145166, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bytecoin (BCN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M אספקת מחזור 184.02B 184.02B 184.02B אספקה כוללת 184,066,828,814.0 184,066,828,814.0 184,066,828,814.0

שווי השוק הנוכחי של Bytecoin הוא $ 3.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCN הוא 184.02B, עם היצע כולל של 184066828814.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.