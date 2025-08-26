Byte מחיר (BYTE)
Byte (BYTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BYTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BYTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BYTE השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -6.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Byte הוא $ 5.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BYTE הוא 964.47B, עם היצע כולל של 964467033476.8313. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.19M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Byteל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלByte ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלByte ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Byteל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.86%
|30 ימים
|$ 0
|-0.04%
|60 ימים
|$ 0
|+112.31%
|90 ימים
|$ 0
|--
BYTE is a novel meme token that creatively intertwines the worlds of cryptocurrency and popular culture. Inspired by Grok's answer to "What would you name your dog?", Grok answered, 'Byte.' When Grok was asked who created Byte, it says he was created by the xAI team lead by Elon Musk as a gift to Grok AI to keep him company in the metaverse. BYTE serves as a playful reference to the unit of digital information, as well as a nod to the AI's technological nature. Distinctively, Byte acts as a gateway towards Ai adoption and stands out in the crypto space due to its zero-tax policy, a feature that is increasingly appealing to many investors. Additionally, it upholds the principles of transparency and investor trust by having its liquidity permanently burned and the contract ownership renounced. This ensures that Byte remains a community-driven project, with its fate firmly in the hands of its holders. The combination of a playful theme, generative AI, and a nod to a tech icon makes Byte an intriguing addition to the meme token ecosystem, especially AI related meme coins. Through pioneering AI this story has grown more and more robust and continues to evolve, Byte pledges its dedication to community efforts and and has consistently appeared in the Top 10 of LunarCrush’s social engagement leaderboards on multiple occasions.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Byte (BYTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Byte (BYTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Byte.
בדוק את Byte תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Byte (BYTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BYTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
