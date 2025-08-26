Bwull (BWULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00350714$ 0.00350714 $ 0.00350714 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) -9.34% שינוי מחיר (7D) -4.04% שינוי מחיר (7D) -4.04%

Bwull (BWULL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BWULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00350714, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWULL השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -9.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bwull (BWULL) מידע שוק

שווי שוק $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K אספקת מחזור 999.61M 999.61M 999.61M אספקה כוללת 999,613,751.519122 999,613,751.519122 999,613,751.519122

שווי השוק הנוכחי של Bwull הוא $ 34.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWULL הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999613751.519122. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.13K.