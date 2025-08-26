עוד על BWULL

Bwull סֵמֶל

Bwull מחיר (BWULL)

לא רשום

1 BWULL ל USDמחיר חי:

--
----
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bwull (BWULL) טבלת מחירים חיה
Bwull (BWULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350714
$ 0.00350714$ 0.00350714

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-9.34%

-4.04%

-4.04%

Bwull (BWULL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BWULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00350714, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWULL השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -9.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bwull (BWULL) מידע שוק

$ 34.13K
$ 34.13K$ 34.13K

--
----

$ 34.13K
$ 34.13K$ 34.13K

999.61M
999.61M 999.61M

999,613,751.519122
999,613,751.519122 999,613,751.519122

שווי השוק הנוכחי של Bwull הוא $ 34.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWULL הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999613751.519122. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.13K.

Bwull (BWULL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bwullל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBwull ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBwull ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bwullל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.34%
30 ימים$ 0-22.54%
60 ימים$ 0-4.12%
90 ימים$ 0--

מה זהBwull (BWULL)

WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced,

Bwull (BWULL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bwull (BWULL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BWULL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bwull (BWULL)

כמה שווה Bwull (BWULL) היום?
החי BWULLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BWULL ל USD?
המחיר הנוכחי של BWULL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bwull?
שווי השוק של BWULL הוא $ 34.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BWULL?
ההיצע במחזור של BWULL הוא 999.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BWULL?
‏‏BWULL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00350714 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BWULL?
BWULL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BWULL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BWULL הוא -- USD.
האם BWULL יעלה השנה?
BWULL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BWULL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
