Bware מחיר היום

מחיר Bware (INFRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.079497, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INFRA ל USD הוא $ 0.079497 לכל INFRA.

Bware כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 398,072, עם היצע במחזור של 5.01M INFRA. ב‑24 השעות האחרונות, INFRA סחר בין $ 0.079242 (נמוך) ל $ 0.079556 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.45, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.075134.

ביצועים לטווח קצר, INFRA נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bware (INFRA) מידע שוק

שווי שוק $ 398.07K$ 398.07K $ 398.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M אספקת מחזור 5.01M 5.01M 5.01M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

