Buttholes (BHOLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01127782 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) -6.87% שינוי מחיר (7D) +3.53%

Buttholes (BHOLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BHOLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BHOLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01127782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BHOLE השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Buttholes (BHOLE) מידע שוק

שווי שוק $ 40.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.65K אספקת מחזור 999.27M אספקה כוללת 999,267,856.270453

שווי השוק הנוכחי של Buttholes הוא $ 40.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BHOLE הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999267856.270453. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.65K.