Burt (BURT) מידע על מחיר (USD)

Burt (BURT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00086111. במהלך 24 השעות האחרונות, BURT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00081709 לבין שיא של $ 0.0008892, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0089153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00020103.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURT השתנה ב +1.03% במהלך השעה האחרונה, -2.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burt (BURT) מידע שוק

שווי שוק $ 861.11K$ 861.11K $ 861.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 861.11K$ 861.11K $ 861.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Burt הוא $ 861.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 861.11K.