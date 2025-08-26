BURRRD (BURRRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.46% שינוי מחיר (7D) +10.31% שינוי מחיר (7D) +10.31%

BURRRD (BURRRD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BURRRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURRRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURRRD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BURRRD (BURRRD) מידע שוק

שווי שוק $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K אספקת מחזור 65.91T 65.91T 65.91T אספקה כוללת 65,913,888,354,445.0 65,913,888,354,445.0 65,913,888,354,445.0

שווי השוק הנוכחי של BURRRD הוא $ 29.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURRRD הוא 65.91T, עם היצע כולל של 65913888354445.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.03K.