BURRRD סֵמֶל

BURRRD מחיר (BURRRD)

לא רשום

1 BURRRD ל USDמחיר חי:

--
----
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BURRRD (BURRRD) טבלת מחירים חיה
BURRRD (BURRRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.46%

+10.31%

+10.31%

BURRRD (BURRRD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BURRRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURRRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURRRD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BURRRD (BURRRD) מידע שוק

$ 29.03K
$ 29.03K$ 29.03K

--
----

$ 29.03K
$ 29.03K$ 29.03K

65.91T
65.91T 65.91T

65,913,888,354,445.0
65,913,888,354,445.0 65,913,888,354,445.0

שווי השוק הנוכחי של BURRRD הוא $ 29.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURRRD הוא 65.91T, עם היצע כולל של 65913888354445.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.03K.

BURRRD (BURRRD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BURRRDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBURRRD ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBURRRD ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BURRRDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.46%
30 ימים$ 0-13.09%
60 ימים$ 0+13.54%
90 ימים$ 0--

מה זהBURRRD (BURRRD)

The cutest & most lethal memecoin 🐥🔪 Stab Stab 🔪

BURRRD (BURRRD) משאב

האתר הרשמי

BURRRDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BURRRD (BURRRD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BURRRD (BURRRD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BURRRD.

בדוק את BURRRD תחזית המחיר עכשיו‏!

BURRRD למטבעות מקומיים

BURRRD (BURRRD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BURRRD (BURRRD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BURRRD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BURRRD (BURRRD)

כמה שווה BURRRD (BURRRD) היום?
החי BURRRDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BURRRD ל USD?
המחיר הנוכחי של BURRRD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BURRRD?
שווי השוק של BURRRD הוא $ 29.03K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BURRRD?
ההיצע במחזור של BURRRD הוא 65.91T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BURRRD?
‏‏BURRRD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BURRRD?
BURRRD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BURRRD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BURRRD הוא -- USD.
האם BURRRD יעלה השנה?
BURRRD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BURRRD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.