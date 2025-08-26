Burrow (BRRR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00301911 $ 0.00301911 $ 0.00301911 24 שעות נמוך $ 0.00338483 $ 0.00338483 $ 0.00338483 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00301911$ 0.00301911 $ 0.00301911 גבוה 24 שעות $ 0.00338483$ 0.00338483 $ 0.00338483 שיא כל הזמנים $ 0.02004956$ 0.02004956 $ 0.02004956 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0001507$ 0.0001507 $ 0.0001507 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) +4.66% שינוי מחיר (7D) +1.00% שינוי מחיר (7D) +1.00%

Burrow (BRRR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00336544. במהלך 24 השעות האחרונות, BRRR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00301911 לבין שיא של $ 0.00338483, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRRRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02004956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0001507.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRRR השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, +4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burrow (BRRR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M אספקת מחזור 606.22M 606.22M 606.22M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Burrow הוא $ 2.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRRR הוא 606.22M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.37M.