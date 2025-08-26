Bumshaft (BUMSHAFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.66% שינוי מחיר (7D) +7.66%

Bumshaft (BUMSHAFT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUMSHAFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUMSHAFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUMSHAFT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bumshaft (BUMSHAFT) מידע שוק

שווי שוק $ 69.37K$ 69.37K $ 69.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.37K$ 69.37K $ 69.37K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bumshaft הוא $ 69.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUMSHAFT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.37K.