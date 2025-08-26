BuildX (BUILDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00138316 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -15.09% שינוי מחיר (7D) -19.89%

BuildX (BUILDX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUILDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUILDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00138316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUILDX השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -15.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BuildX (BUILDX) מידע שוק

שווי שוק $ 44.68K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.68K אספקת מחזור 999.83M אספקה כוללת 999,832,688.264347

שווי השוק הנוכחי של BuildX הוא $ 44.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUILDX הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999832688.264347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.68K.