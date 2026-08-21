Builder Arena מחיר היום

מחיר Builder Arena (BUILDERARENA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUILDERARENA ל USD הוא $ 0 לכל BUILDERARENA.

Builder Arena כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,945, עם היצע במחזור של 100.00B BUILDERARENA. ב‑24 השעות האחרונות, BUILDERARENA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUILDERARENA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Builder Arena (BUILDERARENA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.95K$ 20.95K $ 20.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.95K$ 20.95K $ 20.95K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Builder Arena הוא $ 20.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUILDERARENA הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.95K.