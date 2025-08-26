buidl (BUIDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00082002 $ 0.00082002 $ 0.00082002 24 שעות נמוך $ 0.00096981 $ 0.00096981 $ 0.00096981 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00082002$ 0.00082002 $ 0.00082002 גבוה 24 שעות $ 0.00096981$ 0.00096981 $ 0.00096981 שיא כל הזמנים $ 0.01813282$ 0.01813282 $ 0.01813282 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00080937$ 0.00080937 $ 0.00080937 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.60% שינוי מחיר (1D) -1.18% שינוי מחיר (7D) -14.73% שינוי מחיר (7D) -14.73%

buidl (BUIDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00084959. במהלך 24 השעות האחרונות, BUIDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00082002 לבין שיא של $ 0.00096981, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUIDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01813282, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00080937.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUIDL השתנה ב +3.60% במהלך השעה האחרונה, -1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

buidl (BUIDL) מידע שוק

שווי שוק $ 849.75K$ 849.75K $ 849.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 849.75K$ 849.75K $ 849.75K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,891,142.195986 999,891,142.195986 999,891,142.195986

שווי השוק הנוכחי של buidl הוא $ 849.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUIDL הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999891142.195986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 849.75K.