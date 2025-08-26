buidl מחיר (BUIDL)
buidl (BUIDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00084959. במהלך 24 השעות האחרונות, BUIDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00082002 לבין שיא של $ 0.00096981, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUIDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01813282, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00080937.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUIDL השתנה ב +3.60% במהלך השעה האחרונה, -1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של buidl הוא $ 849.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUIDL הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999891142.195986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 849.75K.
במהלך היום, השינוי במחיר של buidlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbuidl ל USDהיה . $ -0.0003435505.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbuidl ל USDהיה $ -0.0006595029.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של buidlל USDהיה $ -0.003389987860871105.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-1.18%
|30 ימים
|$ -0.0003435505
|-40.43%
|60 ימים
|$ -0.0006595029
|-77.62%
|90 ימים
|$ -0.003389987860871105
|-79.96%
dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.
הבנת הטוקנומיקה של buidl (BUIDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUIDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.