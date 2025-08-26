עוד על BUIDL

BUIDL מידע על מחיר

BUIDL אתר רשמי

BUIDL טוקניומיקה

BUIDL תחזית מחיר

buidl סֵמֶל

buidl מחיר (BUIDL)

לא רשום

1 BUIDL ל USDמחיר חי:

$0.00083997
-2.30%1D
buidl (BUIDL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:13:03 (UTC+8)

buidl (BUIDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00082002
24 שעות נמוך
$ 0.00096981
גבוה 24 שעות

$ 0.00082002
$ 0.00096981
$ 0.01813282
$ 0.00080937
+3.60%

-1.18%

-14.73%

-14.73%

buidl (BUIDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00084959. במהלך 24 השעות האחרונות, BUIDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00082002 לבין שיא של $ 0.00096981, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUIDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01813282, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00080937.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUIDL השתנה ב +3.60% במהלך השעה האחרונה, -1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

buidl (BUIDL) מידע שוק

$ 849.75K
--
$ 849.75K
999.89M
999,891,142.195986
שווי השוק הנוכחי של buidl הוא $ 849.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUIDL הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999891142.195986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 849.75K.

buidl (BUIDL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של buidlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbuidl ל USDהיה . $ -0.0003435505.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbuidl ל USDהיה $ -0.0006595029.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של buidlל USDהיה $ -0.003389987860871105.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.18%
30 ימים$ -0.0003435505-40.43%
60 ימים$ -0.0006595029-77.62%
90 ימים$ -0.003389987860871105-79.96%

מה זהbuidl (BUIDL)

dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.

buidl (BUIDL) משאב

האתר הרשמי

buidlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה buidl (BUIDL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות buidl (BUIDL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור buidl.

בדוק את buidl תחזית המחיר עכשיו‏!

BUIDL למטבעות מקומיים

buidl (BUIDL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של buidl (BUIDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUIDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על buidl (BUIDL)

כמה שווה buidl (BUIDL) היום?
החי BUIDLהמחיר ב USD הוא 0.00084959 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUIDL ל USD?
המחיר הנוכחי של BUIDL ל USD הוא $ 0.00084959. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של buidl?
שווי השוק של BUIDL הוא $ 849.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUIDL?
ההיצע במחזור של BUIDL הוא 999.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUIDL?
‏‏BUIDL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01813282 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUIDL?
BUIDL ‏‏רשם מחירATL של 0.00080937 USD.
מהו נפח המסחר של BUIDL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUIDL הוא -- USD.
האם BUIDL יעלה השנה?
BUIDL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUIDL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:13:03 (UTC+8)

