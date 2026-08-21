Bucky מחיר היום

מחיר Bucky (BUCKY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 25.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUCKY ל USD הוא $ 0 לכל BUCKY.

Bucky כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 188,907, עם היצע במחזור של 999.87M BUCKY. ב‑24 השעות האחרונות, BUCKY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04922693, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUCKY נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +77.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.38K.

Bucky (BUCKY) מידע שוק

שווי שוק $ 188.91K$ 188.91K $ 188.91K נפח (24 שעות) $ 4.38K$ 4.38K $ 4.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 188.91K$ 188.91K $ 188.91K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,873,311.038906 999,873,311.038906 999,873,311.038906

שווי השוק הנוכחי של Bucky הוא $ 188.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.38K. ההיצע במחזור של BUCKY הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999873311.038906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 188.91K.