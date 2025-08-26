עוד על BROWSER

Browser DAO סֵמֶל

Browser DAO מחיר (BROWSER)

Browser DAO (BROWSER) טבלת מחירים חיה
Browser DAO (BROWSER) מידע על מחיר (USD)

Browser DAO (BROWSER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BROWSER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROWSERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROWSER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Browser DAO (BROWSER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Browser DAO הוא $ 19.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BROWSER הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999725825.729161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.99K.

Browser DAO (BROWSER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Browser DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrowser DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrowser DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Browser DAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.75%
30 ימים$ 0+33.28%
60 ימים$ 0+76.34%
90 ימים$ 0--

מה זהBrowser DAO (BROWSER)

Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.

Browser DAO (BROWSER) משאב

Browser DAOתחזית מחיר (USD)

Browser DAO (BROWSER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Browser DAO (BROWSER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BROWSER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Browser DAO (BROWSER)

כמה שווה Browser DAO (BROWSER) היום?
החי BROWSERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BROWSER ל USD?
המחיר הנוכחי של BROWSER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Browser DAO?
שווי השוק של BROWSER הוא $ 19.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BROWSER?
ההיצע במחזור של BROWSER הוא 999.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BROWSER?
‏‏BROWSER השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BROWSER?
BROWSER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BROWSER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BROWSER הוא -- USD.
האם BROWSER יעלה השנה?
BROWSER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BROWSER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Browser DAO (BROWSER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

