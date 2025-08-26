Browser DAO (BROWSER) מידע על מחיר (USD)

Browser DAO (BROWSER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BROWSER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROWSERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROWSER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Browser DAO (BROWSER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Browser DAO הוא $ 19.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BROWSER הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999725825.729161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.99K.