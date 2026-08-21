BOXABL מחיר היום

מחיר BOXABL (BOXABL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOXABL ל USD הוא $ 0 לכל BOXABL.

BOXABL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 336,367, עם היצע במחזור של 980.12M BOXABL. ב‑24 השעות האחרונות, BOXABL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00303217, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOXABL נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +20.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.64K.

BOXABL (BOXABL) מידע שוק

שווי שוק $ 336.37K$ 336.37K $ 336.37K נפח (24 שעות) $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 336.37K$ 336.37K $ 336.37K אספקת מחזור 980.12M 980.12M 980.12M אספקה כוללת 980,115,139.588641 980,115,139.588641 980,115,139.588641

שווי השוק הנוכחי של BOXABL הוא $ 336.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.64K. ההיצע במחזור של BOXABL הוא 980.12M, עם היצע כולל של 980115139.588641. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 336.37K.