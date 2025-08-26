עוד על BBUSD

BBUSD מידע על מחיר

BBUSD מסמך לבן

BBUSD אתר רשמי

BBUSD טוקניומיקה

BBUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BounceBit USD סֵמֶל

BounceBit USD מחיר (BBUSD)

לא רשום

1 BBUSD ל USDמחיר חי:

$0.989175
$0.989175$0.989175
-1.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BounceBit USD (BBUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:34:12 (UTC+8)

BounceBit USD (BBUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.979873
$ 0.979873$ 0.979873
24 שעות נמוך
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
גבוה 24 שעות

$ 0.979873
$ 0.979873$ 0.979873

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 0.809164
$ 0.809164$ 0.809164

-0.15%

-1.28%

-2.02%

-2.02%

BounceBit USD (BBUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.989175. במהלך 24 השעות האחרונות, BBUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979873 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.809164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBUSD השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BounceBit USD (BBUSD) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.96K
$ 13.96K$ 13.96K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

שווי השוק הנוכחי של BounceBit USD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.96K. ההיצע במחזור של BBUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

BounceBit USD (BBUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BounceBit USDל USDהיה $ -0.0128870441535363.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBounceBit USD ל USDהיה . $ -0.0049470620.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBounceBit USD ל USDהיה $ -0.0015018644.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BounceBit USDל USDהיה $ -0.0009213276702036.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0128870441535363-1.28%
30 ימים$ -0.0049470620-0.50%
60 ימים$ -0.0015018644-0.15%
90 ימים$ -0.0009213276702036-0.09%

מה זהBounceBit USD (BBUSD)

BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BounceBit USD (BBUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BounceBit USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BounceBit USD (BBUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BounceBit USD (BBUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BounceBit USD.

בדוק את BounceBit USD תחזית המחיר עכשיו‏!

BBUSD למטבעות מקומיים

BounceBit USD (BBUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BounceBit USD (BBUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BBUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BounceBit USD (BBUSD)

כמה שווה BounceBit USD (BBUSD) היום?
החי BBUSDהמחיר ב USD הוא 0.989175 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BBUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של BBUSD ל USD הוא $ 0.989175. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BounceBit USD?
שווי השוק של BBUSD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BBUSD?
ההיצע במחזור של BBUSD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BBUSD?
‏‏BBUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BBUSD?
BBUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.809164 USD.
מהו נפח המסחר של BBUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BBUSD הוא $ 13.96K USD.
האם BBUSD יעלה השנה?
BBUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BBUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:34:12 (UTC+8)

BounceBit USD (BBUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.