BounceBit USD (BBUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.979873 $ 0.979873 $ 0.979873 24 שעות נמוך $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.979873$ 0.979873 $ 0.979873 גבוה 24 שעות $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 שיא כל הזמנים $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.809164$ 0.809164 $ 0.809164 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -1.28% שינוי מחיר (7D) -2.02% שינוי מחיר (7D) -2.02%

BounceBit USD (BBUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.989175. במהלך 24 השעות האחרונות, BBUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979873 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.809164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBUSD השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BounceBit USD (BBUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 13.96K$ 13.96K $ 13.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של BounceBit USD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.96K. ההיצע במחזור של BBUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.