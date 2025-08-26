BounceBit USD מחיר (BBUSD)
-0.15%
-1.28%
-2.02%
-2.02%
BounceBit USD (BBUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.989175. במהלך 24 השעות האחרונות, BBUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979873 לבין שיא של $ 1.012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.809164.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBUSD השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -1.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BounceBit USD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.96K. ההיצע במחזור של BBUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.
במהלך היום, השינוי במחיר של BounceBit USDל USDהיה $ -0.0128870441535363.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBounceBit USD ל USDהיה . $ -0.0049470620.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBounceBit USD ל USDהיה $ -0.0015018644.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BounceBit USDל USDהיה $ -0.0009213276702036.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0128870441535363
|-1.28%
|30 ימים
|$ -0.0049470620
|-0.50%
|60 ימים
|$ -0.0015018644
|-0.15%
|90 ימים
|$ -0.0009213276702036
|-0.09%
BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value.
הבנת הטוקנומיקה של BounceBit USD (BBUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BBUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
