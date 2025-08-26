Bostrom (BOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -8.54% שינוי מחיר (7D) -22.36% שינוי מחיר (7D) -22.36%

Bostrom (BOOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -8.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bostrom (BOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 442.47K$ 442.47K $ 442.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 843.61K$ 843.61K $ 843.61K אספקת מחזור 665.12T 665.12T 665.12T אספקה כוללת 1.268116147863245e+15 1.268116147863245e+15 1.268116147863245e+15

שווי השוק הנוכחי של Bostrom הוא $ 442.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOT הוא 665.12T, עם היצע כולל של 1.268116147863245e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 843.61K.