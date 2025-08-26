BOSSU (BOSSU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00350761 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -11.68% שינוי מחיר (7D) +4.89%

BOSSU (BOSSU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOSSU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOSSUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00350761, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOSSU השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -11.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOSSU (BOSSU) מידע שוק

שווי שוק $ 52.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.79K אספקת מחזור 998.62M אספקה כוללת 998,624,971.295847

שווי השוק הנוכחי של BOSSU הוא $ 52.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOSSU הוא 998.62M, עם היצע כולל של 998624971.295847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.79K.