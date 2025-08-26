Borpa (BORPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00895544 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.76%

Borpa (BORPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BORPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00895544, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORPA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Borpa (BORPA) מידע שוק

שווי שוק $ 55.90K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.90K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Borpa הוא $ 55.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORPA הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.90K.