BORNE מחיר היום

מחיר BORNE (BORNE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00862434, עם שינוי של 1.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BORNE ל USD הוא $ 0.00862434 לכל BORNE.

BORNE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 225,216, עם היצע במחזור של 26.11M BORNE. ב‑24 השעות האחרונות, BORNE סחר בין $ 0.00850736 (נמוך) ל $ 0.00875854 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04767635, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00622573.

ביצועים לטווח קצר, BORNE נע ב -0.91% בשעה האחרונה ו -5.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BORNE (BORNE) מידע שוק

שווי שוק $ 225.22K$ 225.22K $ 225.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 26.11M 26.11M 26.11M אספקה כוללת 172,396,093.48 172,396,093.48 172,396,093.48

