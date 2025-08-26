עוד על BORIS

boris סֵמֶל

boris מחיר (BORIS)

לא רשום

1 BORIS ל USDמחיר חי:

-17.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
boris (BORIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:33:22 (UTC+8)

boris (BORIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00005097
$ 0.00005097
24 שעות נמוך
$ 0.00008065
$ 0.00008065
גבוה 24 שעות

$ 0.00005097
$ 0.00005097

$ 0.00008065
$ 0.00008065

$ 0.00108161
$ 0.00108161

$ 0.00005097
$ 0.00005097

-0.53%

-17.15%

-67.81%

-67.81%

boris (BORIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006681. במהלך 24 השעות האחרונות, BORIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005097 לבין שיא של $ 0.00008065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00108161, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005097.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORIS השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -17.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-67.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

boris (BORIS) מידע שוק

$ 66.70K
$ 66.70K

$ 66.70K
$ 66.70K

1000.00M
1000.00M

999,997,229.29131
999,997,229.29131

שווי השוק הנוכחי של boris הוא $ 66.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORIS הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997229.29131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.70K.

boris (BORIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של borisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלboris ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלboris ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של borisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.15%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהboris (BORIS)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

boris (BORIS) משאב

האתר הרשמי

borisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה boris (BORIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות boris (BORIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור boris.

בדוק את boris תחזית המחיר עכשיו‏!

BORIS למטבעות מקומיים

boris (BORIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של boris (BORIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BORIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על boris (BORIS)

כמה שווה boris (BORIS) היום?
החי BORISהמחיר ב USD הוא 0.00006681 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BORIS ל USD?
המחיר הנוכחי של BORIS ל USD הוא $ 0.00006681. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של boris?
שווי השוק של BORIS הוא $ 66.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BORIS?
ההיצע במחזור של BORIS הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BORIS?
‏‏BORIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00108161 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BORIS?
BORIS ‏‏רשם מחירATL של 0.00005097 USD.
מהו נפח המסחר של BORIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BORIS הוא -- USD.
האם BORIS יעלה השנה?
BORIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BORIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:33:22 (UTC+8)

boris (BORIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.