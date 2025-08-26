boris (BORIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00005097 $ 0.00005097 $ 0.00005097 24 שעות נמוך $ 0.00008065 $ 0.00008065 $ 0.00008065 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00005097$ 0.00005097 $ 0.00005097 גבוה 24 שעות $ 0.00008065$ 0.00008065 $ 0.00008065 שיא כל הזמנים $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00005097$ 0.00005097 $ 0.00005097 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -17.15% שינוי מחיר (7D) -67.81% שינוי מחיר (7D) -67.81%

boris (BORIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006681. במהלך 24 השעות האחרונות, BORIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005097 לבין שיא של $ 0.00008065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00108161, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005097.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORIS השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -17.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-67.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

boris (BORIS) מידע שוק

שווי שוק $ 66.70K$ 66.70K $ 66.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.70K$ 66.70K $ 66.70K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,229.29131 999,997,229.29131 999,997,229.29131

שווי השוק הנוכחי של boris הוא $ 66.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORIS הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997229.29131. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.70K.