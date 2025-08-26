עוד על BUSS

BOOKUSD Share סֵמֶל

BOOKUSD Share מחיר (BUSS)

לא רשום

1 BUSS ל USDמחיר חי:

$0.00836197
$0.00836197
-8.40%1D
mexc
USD
BOOKUSD Share (BUSS) טבלת מחירים חיה
BOOKUSD Share (BUSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00825484
$ 0.00825484
24 שעות נמוך
$ 0.00916342
$ 0.00916342
גבוה 24 שעות

$ 0.00825484
$ 0.00825484

$ 0.00916342
$ 0.00916342

$ 0.126812
$ 0.126812

$ 0.00480703
$ 0.00480703

-0.35%

-8.68%

-4.09%

-4.09%

BOOKUSD Share (BUSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00834201. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00825484 לבין שיא של $ 0.00916342, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.126812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00480703.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSS השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOKUSD Share (BUSS) מידע שוק

$ 31.08K
$ 31.08K

--
--

$ 291.97K
$ 291.97K

3.73M
3.73M

35,000,000.0
35,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOOKUSD Share הוא $ 31.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSS הוא 3.73M, עם היצע כולל של 35000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.97K.

BOOKUSD Share (BUSS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BOOKUSD Shareל USDהיה $ -0.000793339708031706.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOKUSD Share ל USDהיה . $ -0.0009449511.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOKUSD Share ל USDהיה $ -0.0067688111.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOOKUSD Shareל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000793339708031706-8.68%
30 ימים$ -0.0009449511-11.32%
60 ימים$ -0.0067688111-81.14%
90 ימים$ 0--

מה זהBOOKUSD Share (BUSS)

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

BOOKUSD Share (BUSS) משאב

האתר הרשמי

BOOKUSD Shareתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOKUSD Share (BUSS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOKUSD Share (BUSS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOKUSD Share.

בדוק את BOOKUSD Share תחזית המחיר עכשיו‏!

BUSS למטבעות מקומיים

BOOKUSD Share (BUSS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOKUSD Share (BUSS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUSS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BOOKUSD Share (BUSS)

כמה שווה BOOKUSD Share (BUSS) היום?
החי BUSSהמחיר ב USD הוא 0.00834201 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUSS ל USD?
המחיר הנוכחי של BUSS ל USD הוא $ 0.00834201. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOOKUSD Share?
שווי השוק של BUSS הוא $ 31.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUSS?
ההיצע במחזור של BUSS הוא 3.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUSS?
‏‏BUSS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.126812 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUSS?
BUSS ‏‏רשם מחירATL של 0.00480703 USD.
מהו נפח המסחר של BUSS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUSS הוא -- USD.
האם BUSS יעלה השנה?
BUSS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUSS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BOOKUSD Share (BUSS) עדכונים חשובים מהתעשייה

