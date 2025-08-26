BOOKUSD Share (BUSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00825484 $ 0.00825484 $ 0.00825484 24 שעות נמוך $ 0.00916342 $ 0.00916342 $ 0.00916342 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00825484$ 0.00825484 $ 0.00825484 גבוה 24 שעות $ 0.00916342$ 0.00916342 $ 0.00916342 שיא כל הזמנים $ 0.126812$ 0.126812 $ 0.126812 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00480703$ 0.00480703 $ 0.00480703 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -8.68% שינוי מחיר (7D) -4.09% שינוי מחיר (7D) -4.09%

BOOKUSD Share (BUSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00834201. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00825484 לבין שיא של $ 0.00916342, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.126812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00480703.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSS השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOKUSD Share (BUSS) מידע שוק

שווי שוק $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 291.97K$ 291.97K $ 291.97K אספקת מחזור 3.73M 3.73M 3.73M אספקה כוללת 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOOKUSD Share הוא $ 31.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSS הוא 3.73M, עם היצע כולל של 35000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.97K.