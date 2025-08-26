BOOKUSD Share מחיר (BUSS)
BOOKUSD Share (BUSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00834201. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00825484 לבין שיא של $ 0.00916342, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.126812, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00480703.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSS השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BOOKUSD Share הוא $ 31.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSS הוא 3.73M, עם היצע כולל של 35000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.97K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BOOKUSD Shareל USDהיה $ -0.000793339708031706.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOKUSD Share ל USDהיה . $ -0.0009449511.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOKUSD Share ל USDהיה $ -0.0067688111.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOOKUSD Shareל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000793339708031706
|-8.68%
|30 ימים
|$ -0.0009449511
|-11.32%
|60 ימים
|$ -0.0067688111
|-81.14%
|90 ימים
|$ 0
|--
BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
