Bonker (BONKER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00117358$ 0.00117358 $ 0.00117358 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.78% שינוי מחיר (1D) -3.67% שינוי מחיר (7D) -2.06% שינוי מחיר (7D) -2.06%

Bonker (BONKER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00117358, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKER השתנה ב -1.78% במהלך השעה האחרונה, -3.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonker (BONKER) מידע שוק

שווי שוק $ 135.90K$ 135.90K $ 135.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.90K$ 135.90K $ 135.90K אספקת מחזור 914.67M 914.67M 914.67M אספקה כוללת 914,674,459.696002 914,674,459.696002 914,674,459.696002

שווי השוק הנוכחי של Bonker הוא $ 135.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONKER הוא 914.67M, עם היצע כולל של 914674459.696002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.90K.