Bolt (BOLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04071407$ 0.04071407 $ 0.04071407 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.66% שינוי מחיר (7D) +9.66% שינוי מחיר (7D) +9.66%

Bolt (BOLT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04071407, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bolt (BOLT) מידע שוק

שווי שוק $ 247.12K$ 247.12K $ 247.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 247.12K$ 247.12K $ 247.12K אספקת מחזור 999.00M 999.00M 999.00M אספקה כוללת 998,999,999.9999999 998,999,999.9999999 998,999,999.9999999

שווי השוק הנוכחי של Bolt הוא $ 247.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLT הוא 999.00M, עם היצע כולל של 998999999.9999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.12K.