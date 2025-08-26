Bogged Finance (BOG) מידע על מחיר (USD)

Bogged Finance (BOG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00718518. במהלך 24 השעות האחרונות, BOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00706445 לבין שיא של $ 0.00733329, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00440292.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOG השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bogged Finance (BOG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bogged Finance הוא $ 99.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOG הוא 13.88M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.78K.