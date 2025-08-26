עוד על BOG

Bogged Finance סֵמֶל

Bogged Finance מחיר (BOG)

לא רשום

1 BOG ל USDמחיר חי:

$0.0071852
$0.0071852
-0.90%1D
Bogged Finance (BOG) טבלת מחירים חיה
Bogged Finance (BOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00706445
24 שעות נמוך
$ 0.00733329
גבוה 24 שעות

$ 0.00706445
$ 0.00733329
$ 2.15
$ 0.00440292
+0.06%

-0.98%

-0.02%

-0.02%

Bogged Finance (BOG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00718518. במהלך 24 השעות האחרונות, BOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00706445 לבין שיא של $ 0.00733329, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00440292.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOG השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bogged Finance (BOG) מידע שוק

$ 99.71K
--
$ 107.78K
13.88M
15,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Bogged Finance הוא $ 99.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOG הוא 13.88M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.78K.

Bogged Finance (BOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bogged Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBogged Finance ל USDהיה . $ +0.0006033266.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBogged Finance ל USDהיה $ +0.0026038352.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bogged Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.98%
30 ימים$ +0.0006033266+8.40%
60 ימים$ +0.0026038352+36.24%
90 ימים$ 0--

מה זהBogged Finance (BOG)

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bogged Finance (BOG) משאב

האתר הרשמי

Bogged Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bogged Finance (BOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bogged Finance (BOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bogged Finance.

בדוק את Bogged Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

BOG למטבעות מקומיים

Bogged Finance (BOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bogged Finance (BOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bogged Finance (BOG)

כמה שווה Bogged Finance (BOG) היום?
החי BOGהמחיר ב USD הוא 0.00718518 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOG ל USD?
המחיר הנוכחי של BOG ל USD הוא $ 0.00718518. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bogged Finance?
שווי השוק של BOG הוא $ 99.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOG?
ההיצע במחזור של BOG הוא 13.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOG?
‏‏BOG השיג מחיר שיא (ATH) של 2.15 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOG?
BOG ‏‏רשם מחירATL של 0.00440292 USD.
מהו נפח המסחר של BOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOG הוא -- USD.
האם BOG יעלה השנה?
BOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.